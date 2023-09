Tunisie : Le poète Sami Dhibi libéré

L’universitaire et poète Sami Dhibi a été libéré, ce mardi 26 septembre 2023, après son audition devant la Cour près le tribunal de première instance de Tunis.

C’est ce qu’a annoncé son avocat au bonheur des universitaires, artistes, activistes et militants qui ont exprimé leur solidarité au poète Sami Dhibi, qui avait été condamné, 7 août 2023, à 3 mois de prison par le Tribunal de première instance de Tunis.

Cette condamnation fait suite à une plainte pour diffamation, après qu’il ait publié un post sur sa page Facebook critiquant la ministre des Affaires culturelles Hayet Ketat Guermazi.

Si les avis sur le post publié par le poète divergent, les défenseurs des droits de l’Homme et les soutiens de Sami Dhibi ont estimé que sa critique entre dans le cadre de la liberté d’expression, d’autant que celle-ci concernait une personnalité publique et politique et vise à dénoncer les dérives et à améliorer la situation dans le secteur.

Y. N.