La gauche n’a jamais existé dans le monde arabe

Cet article est une réaction à l’article du Dr Mounir Hanablia «Le crochet gauche de Hamma Hammami», qui est une note de lecture à propos du livre : ‘‘La révolution trahie: le dernier quart d’heure de la transition démocratique’’, de Mohamed Kilani.

Helal Jelali *

J’avais publié ici-même en avril 2022 un article dont le titre : «La rupture démocratique» qui dit en résumé que la révolution tunisienne a été enterrée le soir même du départ de Ben Ali quant les Tunisiens ont découvert à 20 heures à la télévision publique les têtes des caciques de l’ancien régime sur les devants de la scène. Quant à la gauche tunisienne et arabe en général, voici pour quelles raisons, elle n’a jamais existé et ne pourrait jamais émerger…

Qu’est-ce c’est la gauche, ou la social démocratie ou le socialisme? N’en déplaise à beaucoup de penseurs dans les pays arabes, ce sont des concepts exclusivement européens. Ce sont les conditions économiques, sociales et politiques dans les pays européens qui étaient à la source de l’émergence de la gauche européenne. La gestation de cette gauche remonte au XVIIe siècle, et peut-être avant avec un XVIe marqué par des frondes sociales et des jacqueries presque chroniques.

La gauche européenne n’a pris son envol que grâce à une classe ouvrière politisée et syndiquée. En Tunisie, l’UGTT est un syndicat de fonctionnaires et n’a jamais été proches des ouvriers ou des mineurs de phosphate… Ou des ouvrières du textile.

En Europe, la gauche s’est fortement appuyée sur une classe moyenne éclairée et des leaders dont les convictions politiques étaient inébranlables. Ses dirigeants ont su créer des partis de masses et non de petits groupuscules de 300 militants à la Hamma Hammami.

La confusion à tous les étages

Ce que nous appelons la gauche arabe, c’est la confusion à tous les étages: le nationalisme arabe serait-il de gauche, alors que c’était le nationalisme des chars?

Le socialisme de Gamal Abdel Nasser et de Saddam Hussein n’était que le vernis des juntes militaires.

De quelle gauche arabe parlons-nous quand les premiers pendus en public par le vice-président Saddam Hussein sont les communistes irakiens avec une aide de la CIA ? Le journaliste d’Europe1 Pierre Lauer passera 6 mois en prison dans une prison irakienne, dans des conditions effroyables parce qu’il avait dénoncé ces exécutions expéditives.

Nasser ne sera pas non plus tendre avec les communistes égyptiens, ils sont exclus de l’amnistie générale après la révolution de 1952 et deux seront exécutés quelques années plus tard après des mouvements sociaux dans le secteur du textile.

Le socialisme arabe a créé des entreprises publiques, mais en réalité ce sont des entreprises étatisées. Et dans ce chapitre, il existe une sacrée différence. Une entreprise publique à un contrat d’objectifs (CO) avec l’Etat mais défend son indépendance bec et oncles. L’entreprise étatisée est dirigée par les hauts fonctionnaires des ministères, par conséquent sa gestion devient techniquement incontrôlable.

Nassériens, Baathistes, Kadhafistes, nationalistes arabes, avec leurs slogans creux, continuent de nous faire croire que la gauche arabe existe…

Paris était leur capitale et leur refuge. Une seule fois, j’ai franchi le pas et participé à la réunion d’un parti de gauche tunisien, mon sentiment à la sortie était affligeant de tristesse. C’était un groupuscule d’«illettrés politiques». Il leur manquait même la «courtoisie du dialogue». Le bouquet de la soirée : une vraie bagarre à coups de poings…

Au Parti communiste tunisien des années 1970, on interdisait aux jeunes militants d’avoir une petite amie…

La perle est venue de l’ancien ministre «socialiste» Ahmed Ben Salah. Réfugié à Paris après son limogeage et sa fuite du pays, il avait déclaré : «Puisque le socialisme assure l’égalité entre les citoyens, nous n’avons pas besoin de pluralisme politique».

Une autre force de la gauche européenne : un tissu associatif très puissant et surtout pérenne, pas comme certains associations tunisiennes qui organisent des séminaires et des colloques dans les hôtels cinq étoiles et sont toujours à l’affut de subventions…

La prétendue gauche arabe préfère défendre un leader – un zaïm –, mais rarement des idées. Peut-on demander à un leader de la «gauche» tunisienne, Hamma Hammami en l’occurrence, qui a fait le voyage de Caracas pour féliciter le président Maduro pour sa réélection, de lire les rapports des Nations-Unies sur les disparitions forcées et les arrestations massives dans ce pays ?

Et on n’oublie pas les déboires du Mouvement Perspectives. C’est vrai, quelques uns de ses dirigeants ont souffert, beaucoup souffert dans les prisons de Bourguiba. L’aile maoïste avait disparu avec la débâcle de la Révolution Culturelle – qui était en fait un coup d’Etat de Mao Tsé Toung.

Beaucoup de «perspectivistes» ont d’ailleurs rejoint la haute fonction publique et sont devenus ministre sous Bourguiba et Ben Ali… Une stratégie bien connue en politique dans le monde arabe : infiltration, implosion puis absorption politique.

Une gauche est populaire ou elle ne l’est pas. La gauche européenne des années 1970 était active sur le terrain, même dans les fêtes de villages. Elle avait des programmes politiques et sociaux bien ficelés et réalisables. Elle était loin du délire onirique des groupuscules tunisiens, algériens, ou marocains… Dans les années 1970-1980, l’USFP marocaine était devenue une filiale du parti Baâth de Saddam Hussein…

Un vivier intellectuel et culturel

A-t-on sous nos cieux des hommes de gauche comme Mitterrand, Chevènement, Soares, Gonzales, ou encore Schröder?

Si on tient compte de l’Histoire et de la dialectique en politique, le concept de la gauche européenne n’est «transposable» nulle part ailleurs. Ni en Afrique, ni en Asie, ni en Amérique Latine. La gauche européenne est le résultat de deux siècles de luttes sociales massives, d’une succession de révolutions parfois très violentes, et d’une élite presque messianique. Elle était née dans les mines de charbon, dans une industrialisation intensive au XIXe siècle. Sur le plan psychologique, elle était une revanche des classes ouvrières et moyennes contre les marchands des guerres où elle avait longtemps servi de chair à canons.

Enfin, en Europe, la gauche a bien résisté face à la droite grâce à son «armature» culturelle, intellectuelle et artistique. D’Émile Zola à Albert Camus en passant par Jean-Paul Sartre… des peintres comme Pablo Picasso ou Marcel Duchamp, sans compter les surréalistes autour d’André Breton, le Théâtre de l’Odéon de Jean-Louis Barrault, que Mme De Gaulle a voulu fermer en mai 1968… Le cinéma de la Nouvelle vague avec François Truffaut, Jean- Luc Godard, Éric Rohmer… et les chansons à textes de Léo Ferré, Georges Brassens, Jean Ferrat, Jacques Brel… Tout ce monde culturel avait donné à la gauche française une amplitude et une popularité qui l’ont propulsée au pouvoir en 1980 avec Mitterrand.

Une gauche digne de ce nom ne pourrait survivre sans ce brassage et ce vivier intellectuel et culturel qui est aussi une nourriture nécessaire pour les citoyens.

* Journaliste retraité; ancien rédacteur en chef à RFi.