Comar Assurances, leader digital avec sa plateforme en ligne Comar Plus

Avec plus de 55 ans d’expertise dans le domaine de l’assurance, Comar Assurances continue de se distinguer en tant que leader du marché tunisien en lançant des solutions innovantes telles que Comar Plus.

Cette plateforme digitale, conçue pour offrir une expérience en ligne simple, fluide et accessible à tous, renforce l’engagement de la compagnie envers ses clients, qu’ils soient déjà assurés ou non.

Depuis son lancement il y a plus de deux ans, Comar Plus a déjà séduit des milliers d’assurés en proposant une gamme complète de services pour :

consulter leurs contrats à tout moment et sur n’importe quel appareil;

à tout moment et sur n’importe quel appareil; suivre les sinistres et remboursements en temps réel;

en temps réel; effectuer des paiements en ligne rapidement et en toute sécurité;

rapidement et en toute sécurité; simuler des tarifs personnalisés et comparer les offres disponibles en temps réel;

et comparer les offres disponibles en temps réel; souscrire des contrats en quelques minutes, sans avoir à se déplacer.

Flexibilité et tranquillité d’esprit

Cette plateforme est conçue pour accompagner chaque client au quotidien et simplifier la gestion de son portefeuille d’assurance.

«Avec Comar Plus, nous offrons à nos clients une solution d’assurance plus rapide, plus accessible et totalement sécurisée. Notre objectif est de simplifier la gestion de l’assurance tout en apportant flexibilité et tranquillité d’esprit aux utilisateurs», déclare le directeur central responsable de l’expérience client,

Consciente des attentes des assurés en termes d’autonomie, de réactivité et de transparence, la compagnie mise sur l’innovation continue pour améliorer ses services digitaux et renforcer la proximité avec ses clients. Des mises à jour régulières sont prévues pour enrichir les fonctionnalités de la plateforme et maintenir un haut niveau de performance et de sécurité.

Accessible 24h/24 et 7j/7 depuis tous les supports (ordinateur, tablette, smartphone), Comar Plus permet de vivre l’assurance autrement.

Pour profiter de cette nouvelle expérience, téléchargez dès maintenant l’application Comar Plus via ce lien ou rendez-vous sur cette rubrique.

Besoin d’aide pour vous connecter ou découvrir toutes les fonctionnalités ? Nos équipes sont à votre écoute au numéro bleu 82 100 001.

Cinq décennies d’expérience

Fondée en 1969, Comar Assurances est l’un des piliers du secteur de l’assurance en Tunisie, reconnu pour son engagement envers l’excellence et la satisfaction client.

Forte de plus de cinq décennies d’expérience, la compagnie s’est imposée comme un partenaire de confiance pour des milliers de clients à travers le pays en plaçant l’innovation, la qualité de service et la satisfaction client au cœur de sa stratégie.

Communiqué.