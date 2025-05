Prison de Messadine | Chadha Hadj Mbarek suspend sa grève de la faim

La journaliste Chadha Hadj Mbarek, a décidé, ce mardi 20 mai 2025, de suspendre sa grève de la faim, entamée mercredi dernier afin de réclamer un accès au soins médicaux.

L’annonce a été faite par sa famille, notamment sa mère Rachida et son frère Amen Hadj Mbarek, qui ont affirmé via Facebook, que la Chadha a bénéficié d’un examen médical et a reçu des médicaments, en attendant les résultats de différentes analyses.

Depuis sa cellule, la journaliste a remercié tous ceux qui l’ont soutenue citant notamment les activistes les avocats et en particuliers ses consœurs et confrères. Elle a par ailleurs affirmé qu’elle peut désormais « poursuivre son combat et affronter l’injustice avec détermination et le moral haut ».

Rappelons que la journaliste Chadha Hadj Mbarek, a été condamnée à cinq ans de prison ferme dans le cadre de l’affaire Instalingo, impliquant des dizaines de suspects, dont des cadres sécuritaires, d’anciens ministres, de hauts responsables du parti islamistes Ennahdha et de jeunes blogueurs et influenceurs…

Accusés de complot contre la sécurité de l’État, ils ont été condamnés, en première instance en février dernier, à des peines allant de 5 à 48 ans de prison ferme.

Y. N.