Hamadi Guella │ Mémoire d’exil et poésie du quotidien

Avec ‘‘De Béton et de Plumes’’, son premier roman, Hamadi Guella fait une entrée remarquée en littérature. Franco-Tunisien, il a grandi entre les 19e et 20e arrondissements de Paris, au cœur d’une ville à la fois rude et inspirante. Ce décor urbain devient le théâtre d’un récit profondément humain, traversé par les thèmes de l’exil, de la résilience et des solidarités invisibles.

Djamal Guettala

Hamadi Guella est le fils d’un père musicien, compositeur-interprète, Hedi Guella, et d’une mère professeure de lettres, passionnée de théâtre. Cette double filiation — artistique et intellectuelle — marque profondément son rapport à l’écriture. Elle nourrit une langue sensible, empreinte de mémoire et d’engagement.

Actif dans l’éducation populaire et le milieu associatif, Hamadi Guella transpose dans la fiction une conscience sociale forte. Il écrit depuis les marges, mais avec un regard ample, généreux, ouvert sur le monde. ‘‘De Béton et de Plumes’’ est à ce titre un roman contemporain à la fois social et poétique, où l’âpreté du béton n’efface jamais l’espoir porté par les plumes.

Le titre lui-même dit tout : le béton, c’est l’ancrage, la dureté, la ville qui enferme. Les plumes, c’est la légèreté, l’imaginaire, la possibilité de s’élever malgré tout.

Hamadi Guella fait vivre dans son roman des personnages cabossés mais lumineux, pris dans les contraintes du réel mais portés par une force intérieure.

Son écriture capte l’émotion dans les détails, les gestes minuscules, les regards perdus ou obstinés. Loin de tout misérabilisme, le romancier célèbre la dignité de ceux que l’on ne voit pas : habitants des cités, jeunes en rupture, familles déracinées.

Dans un contexte où les questions d’exil, de migration et d’inclusion sociale sont brûlantes, ‘‘De Béton et de Plumes’’ s’impose comme un texte nécessaire, à la fois ancré dans le réel et tendu vers l’humain. Un premier roman fort, porté par une voix qui, assurément, comptera.

‘‘De Béton et de Plumes’’, roman de Hamadi Guella, Hello Editions, Paris, France, 2 mai 2025, 202 pages.