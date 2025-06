Ukraine │ Le risque d’une riposte nucléaire russe est réel

La Russie considère que Volodymyr Zelenski a dépassé toutes les lignes rouges en attaquant ses bases aériennes, lors d’une opération menée par l’armée ukrainienne à l’aide de drones, le 1er juin 2025. Moscou a publié une déclaration qualifiant l’opération ‘‘Toile d’araignée’’ d’attaque terroriste, atteignant des cibles militaires jusqu’en Sibérie et dans la région de l’Amour, à la frontière avec la Chine. Selon une enquête du Washington Post, appuyée par des vidéos et images satellites, au moins 13 appareils ont bel et bien été endommagés. (Ph. Quatre Tu-95 détruits à la suite de l’opération «Toile d’araignée» du SBU sur la base aérienne de Belaïa / Le chef du service de sécurité d’Ukraine Vassyl Maliouk avec des plans et photos de bases aériennes russes).

Habib Glenza, à Lodz, Pologne.

Au cours d’un entretien téléphonique avec son homologue américain, Donald Trump, Vladimir Poutine a laissé entendre qu’après ces attaques, les chances d’une paix durable s’amenuisent tant que Zelenski sera à la tête d’un Etat qualifié de «terroriste».

Lors de cet entretien, le président russe, qui affectionne les symboles historiques, a comparé l’opération ‘‘Toile d’araignée’’ à l’attaque japonaise contre la base de la marine américaine de Pearl Harbor à Hawaï en 1941, rappelant ainsi à son homologue américain que c’est suite cette attaque, que les Etats-Unis se sont décidés à utiliser la bombe nucléaire contre le Japon, à Hiroshima et Nagasaki, allusion limpide au droit de la Russie de riposter, en utilisant des bombes nucléaires dites «tactiques».

S’exprimant après son entretien téléphonique avec Poutine, Trump a déclaré : «Le président Poutine a dit très clairement et très fermement qu’il estimait devoir répondre aux récentes attaques contre les aérodromes».

Une guerre existentielle pour la Russie

Selon The Kyiv Independent, certains commentateurs russes, favorables à la guerre, ont affirmé que le Kremlin devrait riposter à l’opération ‘‘Toile d’araignée’’ en lançant une attaque nucléaire contre les aérodromes des pays de l’Otan. La menace n’est pas anodine, et le risque est réel.

En effet, ceux qui connaissent la ténacité montrée par les Russes durant la seconde guerre mondiale dans leur guerre contre les Nazis allemands savent qu’il n’y aura pas de paix entre la Russie et l’Ukraine des «banderas néo-nazis», selon la terminologie russe, poussée par l’Occident, et tout particulièrement par l’Angleterre, l’Allemagne et la France, qui soutiennent son effort de guerre.

On sait que la guerre en Ukraine est existentielle pour la Russie qui ne permettra jamais la présence de l’Otan à ces frontières directes. De son côté, l’Occident cherche, à tout prix, à gagner cette guerre, qui ne prendra fin que lorsque l’Ukraine aura capitulé où lorsque la Russie aura utilisé la bombe atomique. C’est la crainte que l’on devrait avoir, et pas seulement en Europe de l’Est, qui est aujourd’hui sur un volcan, en raison de l’enlisement des deux parties dans une logique de guerre totale.