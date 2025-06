Flottille de la Liberté │ Mélenchon accuse Israël d’«acte de piraterie»

L’ancien candidat à la présidentielle française, Jean-Luc Mélenchon, est monté au créneau, dimanche 9 juin 2025, après l’interception en mer de la Flottille de la Liberté par la marine israélienne. Il affirme que Rima Hassan, militante franco-palestinienne et députée européenne nouvellement élue sur la liste La France insoumise (LFI), est menacée de détention après cette opération israélienne qu’il qualifie d’«acte de piraterie».

Djamal Guettala

Dans un message diffusé sur son canal Telegram officiel, Mélenchon dénonce un «raid nocturne» mené contre le bateau transportant des civils, parmi lesquels des ressortissants européens, engagés dans une mission humanitaire symbolique en direction de Gaza. «Les distributeurs de sandwich israéliens qui ont piraté le bateau hier nuit sont dangereux», écrit-il dans un ton mêlant colère et ironie. Il s’interroge ensuite sur le silence des autorités françaises : «Le gouvernement et le Président ne prennent pas la mesure du danger. Ont-ils peur de Netanyahu ?»

Le leader insoumis exige une réaction diplomatique ferme et dénonce le blocus de Gaza, qu’il assimile à un génocide en cours. Il a également pris la parole en direct sur YouTube pour exiger la libération des passagers de la Flottille et appeler à la mobilisation citoyenne en France et en Europe.

Une opération de solidarité sous tension diplomatique

La Flottille de la Liberté, composée de militants, d’élus et de bénévoles issus de plusieurs pays, visait à dénoncer l’embargo imposé par Israël à la bande de Gaza. Ce n’est pas la première fois qu’une telle expédition est interceptée par la marine israélienne, souvent en haute mer, ce qui nourrit les accusations de violation du droit international maritime.

La présence d’une députée européenne à bord donne à cette affaire une dimension diplomatique particulière. Selon plusieurs sources militantes, Rima Hassan aurait été arrêtée par les forces israéliennes lors de l’intervention.

Du côté des autorités françaises, c’est un silence pesant qui domine. Ni l’Élysée ni le Quai d’Orsay ne se sont encore exprimés publiquement, malgré les appels insistants d’une partie de la gauche à une prise de position claire face à Tel-Aviv.

La mobilisation populaire pour la Palestine en France et dans les autres pays européens ne faiblit pas.

Mobilisation citoyenne et silence des autorités

Sur les réseaux sociaux, la mobilisation s’amplifie. De nombreuses personnalités politiques, des collectifs pour la Palestine ainsi que des ONG humanitaires demandent la libération immédiate des passagers, et notamment celle de Rima Hassan. Des appels à manifestation ont été lancés dans plusieurs villes françaises, tandis qu’en Europe, des eurodéputés verts et de gauche exigent une clarification rapide de la situation.

En Tunisie, cette affaire ne manque pas de résonance : le soutien à la cause palestinienne y reste très fort, et la couverture médiatique du blocus de Gaza suscite une indignation croissante, surtout depuis le début de l’offensive israélienne d’octobre 2023.

Si la détention de Rima Hassan venait à être confirmée, elle pourrait relancer une crise diplomatique larvée entre Israël et plusieurs capitales européennes. La question qui demeure : jusqu’à quand l’Europe va-t-elle tolérer les graves exactions d’Israël, un Etat hors-la-loi qui ne cesse de fouler aux pieds les lois internationales ?