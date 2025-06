Conférence à Tunis │ La désinformation structure le monde d’aujourd’hui  

Une réponse efficace aux menaces posées par la diffusion de fausses informations nécessite une coopération étroite entre les pays de l’Union européenne (UE) et leurs partenaires. C’est ce qu’ont déclaré les participants à la conférence organisée mercredi 11 juin 2025 par l’ambassade de Pologne à Tunis sur le thème : «Lutte contre la désinformation : menaces, stratégies et bonnes pratiques».

La prolifération de la désinformation est devenue une menace sérieuse pour de nombreux pays, dont ceux de l’UE, a déclaré l’ambassadrice de Pologne en Tunisie, Justyna Porazińska, lors de la réunion à laquelle ont participé les ambassadeurs de l’UE à Tunis et plusieurs experts tunisiens et étrangers des médias et de la communication. Il est nécessaire de trouver des solutions efficaces pour «enrayer l’hémorragie» de fausses informations et de mettre en place des mécanismes pour endiguer leur propagation, a-t-elle souligné.

Lutter contre ces contenus, qui compromettent la démocratie et la stabilité de nombreuses sociétés à travers le monde, nécessite d’éduquer les jeunes, de sensibiliser le public à leurs dangers et de renforcer la capacité des médias à distinguer les informations factuelles des rumeurs, ont souligné les participants.

L’ambassadeur de l’UE en Tunisie, Giuseppe Perrone, a déclaré que tous les États doivent s’unir pour lutter contre l’utilisation abusive de l’information et la propagation de fausses nouvelles à des fins purement politiques. L’UE a mis en place une série de mécanismes de lutte contre la désinformation afin de préserver la stabilité de ses membres et de leurs partenaires, a-t-il rappelé. Ces outils comprennent des programmes de soutien au journalisme et aux médias indépendants, l’adoption de cadres législatifs pour la vérification des informations circulant dans l’espace public, et des outils diplomatiques pour freiner la propagation de fausses informations.

L’UE, a-t-il ajouté, travaille actuellement avec ses partenaires à la mise à jour de ces mécanismes, ce qui devrait permettre de surveiller l’évolution des sources de fausses nouvelles et des canaux par lesquels elles sont diffusées.

M. Perrone a également exprimé des inquiétudes croissantes concernant l’utilisation de l’intelligence artificielle dans la désinformation et la vitesse à laquelle les contenus trompeurs se propagent et son impact sur les sociétés.

Facebook diffuse de fausses informations sur Gaza

De son côté, le professeur et expert en communication et désinformation Karim Bouzouita a déclaré que la désinformation a désormais structuré nos sociétés et l’imaginaire collectif, d’autant plus que la presse, autrefois «chien de garde» chargé de filtrer le vrai du faux, a vu son rôle diminuer. Les fausses nouvelles se sont multipliées avec l’émergence d’entreprises spécialisées dans leur production, a-t-il indiqué, citant Facebook, qui a, selon lui, acquis une entreprise spécialisée dans la désinformation et l’espionnage numérique, dans le seul but de diffuser de fausses informations sur Gaza.

La solution réside dans l’enseignement de l’éducation aux médias et à l’information (EMI) pour aiguiser le sens critique des jeunes, combiné à une réduction, voire une interdiction, de leur accès aux réseaux sociaux où prolifèrent les contenus trompeurs, a-t-il conclu.