Migration │ 196 rapatriements volontaires supplémentaires depuis la Tunisie

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a facilité le retour volontaire de 196 migrants de Tunisie vers leur pays d’origine, soulignant ainsi son engagement continu en faveur d’un rapatriement sûr et digne, leur réintégration durable dans leur pays d’origine, en leur donnant espoir et la possibilité de prendre un nouveau départ. Plus de 3 700 migrants illégaux ont quitté le pays depuis le début de l’année.

Dans un communiqué publié le 10 juin 2025, l’OIM a précisé que 149 bénéficiaires sont rentrés en Guinée Conakry et 47 en Côte d’Ivoire.

Ces opérations font partie intégrante du programme d’aide au retour volontaire et à la réintégration (AVRR), mis en œuvre par l’OIM en étroite coordination avec les autorités tunisiennes et les bureaux de l’OIM dans les pays de retour.

Cette collaboration garantit que chaque retour se déroule de manière humaine, sûre et digne, en privilégiant le bien-être et les perspectives d’avenir des bénéficiaires.

Le programme AVRR, indique le communiqué, offre une bouée de sauvetage essentielle aux migrants qui souhaitent rentrer chez eux et reconstruire leur vie. Leurs histoires incarnent l’espoir et la détermination qui animent ces parcours.

Beaucoup de migrants illégaux, qui font face à de grandes difficultés pour survivre dans les pays de transit, et faute de pouvoir émigrer par voie maritime vers l’Europe, décident de bénéficier de ce mécanisme du retour volontaire, qui leur permet, ainsi qu’à leurs conjoints et enfants, un retour digne et des perspectives de relance dans la vie.

