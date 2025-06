Affaire Mehdi Ben Gharbia & Ahmed Laamari| Le procès fixé au 8 juillet

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme près le tribunal de première instance de Tunis a fixé la date du procès de l’ homme d’affaires et ministre Mehdi Ben Gharbia et du dirigeant nahdhaoui et ancien député Ahmed Laamari.

Le procès lié à une affaire à caractère terroriste a été fixé au 8 juillet prochain, sachant que la chambre d’accusation spécialisée dans les affaires de terrorisme près la cour d’appel de Tunis avait ordonné le renvoi des deux accusés devant la chambre criminelle compétente.

Cette décision avait été prise en vue de poursuivre le procès visant Mehdi Ben Gharbia et Ahmed Laamari, visés pour plusieurs chefs d’accusation dans une affaire de terrorisme.

Y. N.