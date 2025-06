Initiative italienne pour soutenir les personnes autistes en Tunisie

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sadok Mourali, et le ministre des Affaires sociales, Issam Lahmar, ont rencontré, chacun de son côté, le président du Progetto Filippide, Nicola Pintus, qui était accompagné de l’ambassadeur d’Italie en Tunisie, Alessandro Prunas, afin de définir des initiatives conjointes pour soutenir les personnes autistes.

L’Italie et la Tunisie travaillent main dans la main pour promouvoir la protection et l’inclusion sociale des plus vulnérables, a indiqué l’ambassade d’Italie à Tunis sur Facebook.

Le Projet Filippide est une initiative sportive destinée aux personnes en situation de handicap intellectuel et relationnel, conçue et promue par l’Association Sport et Société, présidée par Nicola Pintus.

Son nom s’inspire du premier marathonien de l’histoire et l’association est basée à Rome.

Le projet organise des activités sportives, avec une attention particulière à l’athlétisme, mais aussi à d’autres disciplines telles que la natation, le cyclisme et le tennis de table, dans le but de promouvoir le bien-être et la réadaptation par le sport.