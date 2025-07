Tunis | Me Ben Ghazi : Sonia Dahmani attendue dans trois audiences le même jour

Me Sami Ben Ghazi a annoncé que l’avocate et chroniqueuse Sonia Dahmani devra faire face à trois différentes audiences le 11 juillet 2025.

Ces audiences sont prévues le même jour et deux ont été programmées exactement au même moment et devront être examinées devant deux tribunaux différentes, a déploré l’avocat.

« L’une des affaires sera étudiée par les chambres réunies de la Cour de cassation et une deuxième audience liée à cette même affaire se tiendra aussi devant la chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis », a encore indiqué Me Ben Ghazi en pointant du doigt cette situation et en affirmant que la défense fera de son mieux pour préserver les droits de Sonia Dahmani.

Y. N.