Tunisie | Vaste campagne de propreté à Monastir (Photos)

Le gouvernorat de Monastir a annocé, ce jeudi 10 juillet 2025 le lancement d’une vaste campagne de propreté, organisée dans le cadre du programme du ministère de l’Intérieur.

Orchestrée par la municipalité de Sahline, en étroite collaboration avec la délégation de Sahline, la Direction régionale de l’Équipement, l’Agence nationale de gestion des déchets (Anged), la municipalité de Monastir, la municipalité de Sidi Amer-Msakenainsi que plusieurs acteurs de la société civile locale, la campagne s’est déroulée sur l’avenue de l’Environnement ainsi que dans différentes zones touristiques

Le gouverneur de Monastir Issa Moussa, a salué l’engagement de la société civile et a également appelé à renforcer la mobilisation des acteurs locaux et à participer massivement aux prochaines campagnes conjointes, tout en réaffirmant la volonté des autorités de préserver la propreté et l’esthétique de toutes les villes tunisiennes, en particulier celles à forte affluence touristique comme Monastir et les Sahel, lit-on dans le communiqué du gouvernorat.

Y. N.