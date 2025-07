L’Institut national de la météorologie (INM) a dévoilée les températures les plus élevées enregistrées ce samedi 19 juillet 2025 en Tunisie.

La plus haute température a été enregistrée à Jendouba et à Béja avec 43°C, puis 42°C à Kairouan et Tozeur et enfin 41 degrés au Kef et à Gafsa, sachant qu’une nouvelle hausse est attendue demain dimanche.

Selon l’INM la vague de chaleur sera plus importante lundi prochain, pouvant atteindre 47°C.

Y. N.