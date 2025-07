Tunisie | Les températures les plus élevées enregistrées ce lundi

L’Institut national de la météorologie (INM) a dévoilée les températures les plus élevées enregistrées ce lundi 22 juillet 2025, qui a marqué un pic de la canicule à laquelle fait face la Tunisie.

La plus haute température a été enregistrée à Kairouan avec 48°C, suivue de Zaghouan et Tozeur avec 47°C puis Sidi Bouzid, Kebili, Gabès, Médenine et Tataouine avec 46°C.

A Tunis, Jendouba et Gafsa il a fait 45°C, ce lundi, alors qu’à Bizerte, Béja, Siliana et Sfax on a enregistré 44°C et 43°C au Kef, à Kasserine et à Monastir.

Les températures seront en baisse relative mardi, avec une nouvelle hausse prévue mercredi, selon les dernière prévisions de l’INM.

Y. N.