Abdelmajid Dabbar | La faune menacée par des «braconniers high-tech» !

L’activiste tunisien Abdelmajid Dabbar, président de l’Association Tunisie écologie a lancé une nouvelle alerte sur des massacres de la faune locale.

« Attention, c’est grave, c’est très triste et c’est très dangereux », lit-on dans le message posté par Abdelmajid Dabbar qui affirme avoir collecté des informations sûres et fiables, grâce à son réseau, concernant des braconniers sans scrupules, qui exploitent des drones pour organiser des massacres systématiques.

Le président de l’association pointe du doigt la destruction de notre faune et de notre patrimoine naturel désertique et saharien par des bandits et des hors la loi, alerte-t-il dans sin message.

« Cette fois se sont des Tunisiens qui utilisent des drones en journée pour chercher et identifier les emplacements des rescapés et des derniers individus de la faune qui ont péniblement résisté aux différents massacres. Ils font l’identification des lieux de nourrissage et du pâturage des lièvres, des outardes Houbara, des gangas, des gazelles Dorcas et rim, pour ensuite venir les ramasser froidement la nuit en utilisant les projecteurs et les fusils à répétition », alerte encore M. Dabbar.

Il a par ailleurs affirmé qu’il reviendra rapidement avec tous les détails, et même avec les noms des braconniers, tout en appelant le directeur général des Forêts, les ministres de l’Agriculture, de l’Environnement, de la Défense Nationale ainsi que le Président de la République, à intervenir « avec un sérieux suivi de cette grande honte et arrêter ces bandits, ces hors la loi, et les conduire en justice », a-t-il insisté.

