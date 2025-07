La municipalité de Tunis poursuit sa lutte contre l’occupation illégale des trottoirs

La municipalité de Tunis a annoncé, ce lundi 21 juillet 2025, que la campagne contre l’occupation illégale des trottoirs au centre-ville se poursuit

De nouvelles opérations ont ainsi été menée par la police municipale et les agents de l’ordre public, du service d’hygiène et de propreté de l’arrondissement de Bab Bhar, constatant de nombreuses infractions, consistant notamment à l’installation de barrières et de panneaux publicitaires sur la voie publique.

« Cette action s’inscrit dans la volonté des autorités locales de rétablir l’ordre et de garantir la libre circulation des piétons, tout en assurant le respect des règles d’urbanisme et d’utilisation de l’espace public », lit-on dans le communiqué de la municipalité de Tunis, qui réaffirme ainsi son engagement à lutter contre toutes les formes d’occupation anarchique qui nuisent au cadre de vie des citoyens et à l’esthétique de la ville.

Y. N.