Tunis | La nuit des étoiles le 1er août 2025 à la Cité des sciences

Au croisement des approches artistiques et scientifiques, où science et culture seront côte à côte dans une ambiance riche et décontractée, la Cité des Sciences à Tunis (CST) organise, en collaboration avec ses partenaires, la 22e édition de la nuit des étoiles qui aura lieu au cœur des espaces de plein air de la CST vendredi 1er août 2025 de 20h à minuit.

Cette rencontre estivale et nocturne est généralement attendue par l’ensemble du grand public particulièrement par les professionnels et tous les amateurs d’Astronomie passionnés par les sciences et les technologies.

Explorer, admirer, décrypter le spectacle que nous offre la voûte céleste, est une véritable reconnexion ludique pour promouvoir la culture scientifique, technologique et de l’innovation, notamment l’astronomie et l’espace.

A l’heure où le retour à la Lune se concrétise avec un premier quartier lunaire, le ciel profond sera à la portée des télescopes motorisés de la CST. Un véritable spectacle céleste sera animé grâce au tourisme stellaire.

La CST propose à son public d’observer la Lune, la planète Saturne et les constellations du triangle d’été : la Lyre, le Cygne et l’Aigle.

Au programme :

Du côté de la scène du site archéologique Abou Fehr

Des interventions scientifiques

« Quand la lumière devient clé : la révolution quantique depuis Abou Dhabi »

Donnée par Dr. Sana Amairi Pyka, Physicienne et Responsable scientifique principale des communications quantiques spatiales à l’Institut d’Innovation Technologique d’Abou Dhabi, Émirats Arabes unis.

« De la conception à la fin de vie d’un satellite : comment gérer les débris spatiaux »

Donnée par Ing. Sadok Abbaki, Ingénieur de recherche en électronique CNRS, Responsable AIT, Chargé design et suivi réalisation & tests harnais interne de l’instrument et gestion composants EEE, CNES/NASA, Strasbourg, France.

Un défilé commenté des images de James Web Space Télescope (JWST).

Un quiz spécial la nuit des étoiles, avec des cadeaux pour les gagnants.

Des spectacles artistiques; théâtre scientifique sur le système solaire, des interludes musicaux de saxophone et de Quanoûn, spectacle son et lumière.

Du côté de la place de la Noria

Des observations par les télescopes permettant de découvrir la Lune, la planète Saturne qui est d’une telle beauté qu’elle est souvent le clou de la soirée.

Tourisme du ciel permettant de décrypter le ciel profond et de cheminer de constellation en constellation tout au long de la soirée.

Une session parallèle d’interventions scientifiques sur les thèmes de l’astronomie et de l’espace.

Du côté de la Cour d’Honneur

Des stands d’animations de la CST et de ses partenaires avec un contenu scientifique et ludique à portée de main, interactif et vulgarisé.

Communiqué