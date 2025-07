Tunis | Le sit-in devant l’ambassade américaine en soutien à Gaza se poursuit

Le rassemblement entamé depuis samedi dernier devant l’ambassade des États-Unis à Tunis en soutien à Gaza se poursuit dans la nuit ce lundi 28 juillet 2025.

A l’appel de la Coordination d’action commune pour la Palestine, des militants organisent un rassemblement de protestation devant l’ambassade américaine aux Berges du Lac, afin de dénoncer le soutien américain à l’offensive israélienne contre Gaza.

Les manifestants dénoncent les crimes américains contre le peuple palestinien ainsi que le blocus imposé à Gaza, appelant au passage à la fermeture de l’ambassade américaine en Tunisie ainsi qu’à la rupture des relations diplomatiques et économiques avec « ceux qui financent le génocide ».

Les autorités sanitaires palestiniennes et les ONG internationales ne cessent d’alerter sur un bilan humain catastrophique et sur une famine sans précédent à Gaza, à cause du blocus humanitaire.

