Insspa | De la viande avariée destinée aux restaurants saisie à Kairouan

L’Instance nationale de sécurité sanitaire des produits alimentaires (Insspa) a annoncé la saisie de grandes quantités de viande et de ses dérivés stockés dans des conditions sanitaires déplorables à Kairouan.

Cette saisie a été effectuée dans un entrepôt exploité illégalement par les agents de l’Insspa en coordination avec la sûreté nationale, la police municipale et des contrôleurs de la municipalité de Kairouan.

L’Insspa précise dans un communiqué publié ce jeudi 31 juillet 2025, que la viande avarié étaient destinées à la cuisson et à la distribution au profit de plusieurs restaurants et marchés de différentes régions du pays : « La marchandise était stockée sans aucun respect des conditions de conservation, de réfrigération et d’hygiène, ce qui constitue une menace directe et grave pour la santé publique », déplore l’Insspa.

Y. N.