Une enquête ouverte après la mort suspecte d’une femme à Gabès

Une enquête a été ouverte sur ordre du Parquet de Gabès, suite à la découverte du corps sans vie d’une femme près du Oued Sourrag, dans le sud de la région.

Selon les premières informations, le corps de la victime âgée d’une quarantaine d’années a été découvert ce jeudi 31 juillet 2025 par des habitants, qui ont alerté la protection civile.

Les autorités compétentes ont été alertées à leur tour et le corps a été transporté à l’hôpital universitaire de Gabès pour autopsie afin de déterminer les causes et les circonstances exactes du décès.

Y. N.