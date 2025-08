Tunisie | Le ministère dénonce des campagnes visant les professionnels de santé

Le ministère de la Santé a publié un communiqué pour faire la lumière sur une affaire médicale relayée sur les réseaux sociaux et qui est liée à une intervention chirurgicale et à «une erreur médicale» présumée, finalement démentie par l’autorité de tutelle

Le communiqué vise à rassurer l’opinion publique et à garantir le droit à l’information des citoyens, explique le ministère, en dénonçant au passage, les campagnes de dénigrement visant les professionnels de santé.

Le département de la Santé est revenu sur la prise en charge d’un patient souffrant d’une condition critique et rare de l’aorte, qui nécessitait une intervention d’urgence : « l’équipe médicale a agi avec le plus grand professionnalisme et dans le respect des protocoles et des recommandations internationales. Le patient a été sauvé grâce à la rapidité de l’intervention et à la coordination efficace entre les services », lit-on dans le communiqué.

La même source ajoute que dans le souci de la transparence et de la redevabilité, une enquête médicale et administrative a été ouverte et les résultats seront transmis à l’opinion publique.

Le ministère a par ailleurs réaffirmé son soutien au personnel médical et paramédical, saluant leur dévouement et les sacrifices qu’ils font chaque jour pour sauver des vies et a appelé au respect de la dignité des patients et des professionnels de la santé et d’éviter de propager des informations erronées.