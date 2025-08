Tunis | Le sit-in devant l’ambassade américaine levé, la lutte continue

Le Réseau tunisien de lutte contre la normalisation avec l’entité sioniste qui a levé son sit-in organisé durant 9 jours devant l’ambassade des États-Unis à Tunis a appelé à poursuivre la lutte en faveur des droits des palestiniens et contre le génocide à Gaza.

Le Réseau et la Coordination d’action commune pour la Palestine, dans le cadre du soutien à la cause palestinienne ont saluén samedi, la participation de nombreux citoyens venus de différentes régions du pays à ce sit-in symbolique « qui témoigne de la profondeur de la conscience populaire tunisienne quant au devoir de solidarité avec le peuple palestinien et à la nécessité de s’engager activement en faveur de ses droits légitimes».

La même source a aussi appelé à se mobiliser pour faire échouer les accords de normalisation et le projet d’Abraham et à œuvrer sans relâche à soutenir le peuple palestinien et la résistance, considérant par ailleurs que « toutes les institutions, centres ou structures affiliés à l’ambassade des États-Unis, ainsi qu’aux pays soutenant l’entité sioniste, sont elles aussi des parties prenantes au génocide et à l’agression en cours contre Gaza ».

Les militants ont également réclamé l’adoption, en Tunisie, d’une loi criminalisant toute forme de normalisation avec l’entité sioniste.

