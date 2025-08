947 migrants morts ou disparus en Méditerranée en 7 mois

Quelque 6 487 migrants ont débarqué sur les côtes italiennes en juillet 2025. Ce chiffre indique une baisse de 8 % par rapport au mois précédent (7 089), mais une augmentation de 9 % par rapport à janvier-juillet 2024. (Ph. Débarquement de migrants à Lampedusa en Italie).

Selon les données de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) des Nations Unies (Projet Migrants Disparus), 947 personnes sont mortes ou ont disparu en Méditerranée au cours des sept premiers mois de 2025 (hors route de l’Afrique du Nord-Ouest), dont 662 le long de la route centrale (70 %). À la même période l’année dernière, on comptait 1 480 décès, dont 1 032 le long de la route centrale.

Selon le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), au cours des sept premiers mois de l’année, 36 547 arrivées par la mer ont été enregistrées, soit une augmentation de 9 % par rapport à la même période en 2024 (33 480).

Depuis début 2025, la Libye est le principal pays de départ, représentant 90 % de toutes les arrivées par la mer en Italie (58 % au cours des sept premiers mois de 2024).

La Tunisie reste le deuxième pays de départ, mais avec une réduction significative, passant de 36% au cours des sept premiers mois de 2024 à 7% de toutes les arrivées par mer au cours de la période janvier-juillet 2025.

En 2025, la Sicile continue d’être la région la plus touchée par les débarquements en Italie, notamment à Lampedusa, qui a enregistré 77% de toutes les arrivées par mer au cours des sept premiers mois de l’année (64% au cours de la même période en 2024).

Concernant les nationalités d’origine, depuis le début de l’année, les plus répandues sont le Bangladesh (32 %), l’Érythrée (14 %), l’Égypte (12 %), le Pakistan (8 %), l’Éthiopie (4 %), le Soudan (4 %), la Somalie (4 %), la Syrie (3 %), la Guinée (2 %), l’Iran (2 %), la Tunisie (2 %), le Nigéria (2 %), l’Algérie (2 %), le Mali (1 %) et la Côte d’Ivoire (1 %).

Par rapport aux sept premiers mois de l’année dernière, les nationalités les plus répandues parmi les arrivées par la mer en Italie ont connu une augmentation significative : celles en provenance d’Érythrée, d’Égypte et du Pakistan, tandis que celles en provenance de Tunisie, de Syrie et de Guinée ont diminué.

Entre janvier et juillet 2024, les mineurs non accompagnés ont représenté 14 % de toutes les arrivées par la mer en Italie, contre 18 % au cours des sept premiers mois de 2025.

Entre janvier et juillet 2025, 17 % des personnes ont été sauvées par les opérations de sauvetage des ONG en Méditerranée, soit une légère baisse par rapport à la même période de l’année précédente (21 %).

