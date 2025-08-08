Violente agression d’un chien à Sousse | L’auteur en garde à vue

L’enquête ouverte sur l’agression d’un chien avec une barre de fer a permis l’arrestation de l’agresseur qui a été placé en garde à vue.

C’est ce qu’a fait savoir Jamila Ramadhani présidente de l’association de protection des animaux, citée ce vendredi 8 août 2025 par la radio Diwan FM.

Alertée par cette violente agression perpétrée par un individu qui serait berger de son état, l’association a décidé de saisir la justice et la plainte déposée auprès du procureur de la République a conduit à l’ouverture d’une enquête qui a permis l’identification puis l’arrestation du concerné.

Quant au chien, il a été pris en charge par l’association qui l’a transporté aux urgences vétérinaires. Il souffre de graves blessures et son état est critique, selon le vétérinaire qui le prend en charge.

