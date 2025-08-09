Incendie à Sfax | Décès d’un enfant, trois autres secourus et un sauveteur hospitalisé

Le quartier Ennour à Sfax a été le théâtre d’un véritable drame vendredi, après un incendie qui s’est déclaré dans une maison où se trouvaient 4 enfants, sans leurs parents…

L’incendie a coûté la vie à l’un des enfants, victime de brûlures et d’asphyxie, alors que les trois autres ont été secourus par des citoyens qui, en attendant l’arrivée de la protection civile, ont décidé de monter à la fenêtre pour aider les enfants en détresse.

L’un des hommes est par ailleurs tombé de l’échelle la plus haute et souffre de blessures à la poitrine et à la colonne vertébrale mais son état est stable, selon une déclaration aux médias, ce samedi 8 août 2025, du directeur régional de la santé de Sfax Hatem Cherif

Pris en charge par la protection civile, les enfants rescapés ont été transportés à l’hôpital Habib Bourguiba de Sfax, ajoute la même source.

Y. N.