Meurtre à Laouina | Trois mandats de dépôt, l’enquête se poursuit

Suspectés d’être impliqués dans le meurtre d’un homme chez lui à Laouina, trois jeunes ont fait l’objet de mandats de dépôt émis par le tribunal de première instance de Tunis.

Arrêtés peu après les faits, les suspects ont finalement été écroués et l’enquête sur ce meurtre se poursuit, d’autant que le mobile demeure inconnu à ce jour.

Notons que des habitants d’un immeuble à Laouina s’étaient inquiétés de la disparition de leur voisin d’autant qu’ils avaient remarqué des traces de sang sous la porte de son appartement. Ils ont alors immédiatement alerté la police qui a découvert le propriétaire des lieux mort et dont le corps portait des traces de coups et de blessures.

Une enquête a alors été ouverte et confiée à la sous-direction des affaires criminelles d’El Gorjani, ce qui a conduit à l’arrestation de trois jeunes, qui se trouvaient chez la victime, peur avant le drame. Placés en garde à vue, les suspects ont ensuite fait l’objet de mandats de dépôt pour homicide volontaire, alors que l’enquête se poursuit.

Y. N.