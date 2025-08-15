Espérance vs Monastir en live streaming : Championnat 2025-2026

l’Espérance de Tunis accueille l’US Monastir dans le cadre de la 2ème journée de la Ligue1 tunisienne. Forts d’un titre de champion en défense et d’un parcours solide en championnat, les Sang et Or restent sur une dynamique impressionnante. En face, l’US Monastir, vice-championne de la saison 2024-2025, mise sur des cadres comme Mahmoud Ghorbel, pilier de la défense, pour résister à la pression. EST USMO, en direct à 16h30 au stade de Rades.

EST USMO en live streaming : Championnat de Tunisie