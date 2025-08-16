ESS vs CA en live streaming : Championnat 2025-2026

le Stade de Sousse est en effervescence pour accueillir le classico tant attendu entre l’Étoile Sportive du Sahel (ESS) et le Club Africain (CA). Dans le cadre de la journée 2 de la Ligue 1 tunisienne, les « Sahéliens » cherchent à relancer leur saison après un début en demi-teinte, tandis que le Club Africain, fort d’une ambition intacte, veut confirmer son statut de prétendant avec bravoure.



Entre tensions historiques, rivalité intense et enjeux immédiats, ce duel promet des étincelles et déjà des mots-clés incontournables : classico tunisien, Étoile du Sahel, Club Africain, Ligue 1 tunisienne — un rendez-vous à suivre de près pour les passionnés de football tunisien.

