Tunisie | STML : Décès du Dr Béchir Gueddana

La section de Jendouba du Syndicat tunisien des médecins libéraux (STML) a annoncé le décès du Dr Béchir Gueddana survenu ce lundi 18 août 2025.

Fondateur et premier secrétaire général du STML , Dr Gueddana a également présidé le collectif des professionnels de la santé et l’association générale des médecins de Tunisie, rappelle la même source.

De nombreux médecins et professionnels de la santé ont regretté le départ de Béchir Gueddana, «un médecin d’une grande droiture, d’une compétence reconnue et d’un engagement sans faille au service de ses patients et de la profession», déplore pour sa part son confrère Nejib Chaabouni.

Y. N.