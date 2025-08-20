Chaleur en Tunisie | Les températures les plus élevées enregistrées ce mercredi

Mercredi 20 août 2025, la Tunisie a connu une journée d’une chaleur exceptionnelle avec des températures ayant atteint un pic de 45°C.

Selon l’Institut national de la météorologie (INM), la ville de Kairouan a enregistré la température la plus élevée du pays avec 45°C, suivie de Siliana, Sousse, Monastir, Tozeur, Kébili à Médenine avec 43°C

D’autres villes n’ont pas été épargnées par cette canicule, à l’instar de Zaghouan, Sidi Bouzid, Gabès et Tataouine avec 42°C, puis Tunis, le Kef et Gafsa, où le thermomètre a affiché 41°C.

Y. N.