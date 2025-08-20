Tunisie | Permis de conduire : Avis aux candidats

L’Agence technique des transports terrestres (ATTT) a annoncé, ce mercredi 20 août 2025, une nouvelle mesure concernant l’épreuve théorique du permis de conduire.

Dans son communiqué, l’ATTT a précisé qu’avec la demande d’obtention du permis, le candidat devra désormais présenter le contrat conclu avec l’auto-école, et ce, en application des dispositions du décret N°510 de l’année 2021, daté du 18 juin 2021.

La même source a ajouté que la demande de passage de l’examen théorique doit être accompagnée d’une copie de la page comportant la signature du candidat, ainsi que celle du propriétaire de l’auto-école avec le cachet de celle-ci.

Les candidats qui ne respecteront pas cette condition ne pourront pas passer l’épreuve, prévient encore l’ATTT en soulignant que cette mesure s’applique également aux candidats qui compte repasser l’examen.

Y. N.