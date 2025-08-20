Tunisie | Protection civile : Prudence en mer, même par beau temps

La Direction générale de la protection civile a lancé un appel à la vigilance pour les baigneurs et vacanciers pour prévenir les noyades et autres accidents marins.
La protection civile a mis en lumière les dangers des vagues et des courants marins, même lorsque le soleil brille, en appelant à se « Méfier des perturbations de la mer, même s’il fait beau et ensoleillé ! »
La même source a de ce fait émis une série de conseils pour garantir la sécurité de chacun :
- Surveillez la mer avant de vous y aventurer : Prenez le temps d’observer les vagues et les courants. Si la mer est agitée, il est préférable de ne pas s’y baigner.
- Ne vous baignez pas seul : La baignade en groupe permet une assistance rapide en cas de besoin.
- Suivez les directives du personnel de la Protection civile : Les sauveteurs présents sur les plages sont là pour votre sécurité. Leurs instructions doivent être respectées sans exception.
- Ne prenez pas de risques en mer en cas de perturbations : Les eaux agitées peuvent créer des courants de retour (courants de rip) et d’autres dangers.
- Surveillez attentivement les enfants : Même près du rivage, un accident est vite arrivé. Une surveillance constante est impérative.
La Protection civile a enfin rappelé son numéro d’urgence 198, tout en réaffirmant son engagement à protéger les citoyens, qu’elle invite à la prudence « pour que l’été rime avec plaisir et sécurité».
Y. N.
