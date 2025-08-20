Tunisie | Protection civile : Prudence en mer, même par beau temps

La Direction générale de la protection civile a lancé un appel à la vigilance pour les baigneurs et vacanciers pour prévenir les noyades et autres accidents marins.

La protection civile a mis en lumière les dangers des vagues et des courants marins, même lorsque le soleil brille, en appelant à se « Méfier des perturbations de la mer, même s’il fait beau et ensoleillé ! »

La même source a de ce fait émis une série de conseils pour garantir la sécurité de chacun :

Surveillez la mer avant de vous y aventurer : Prenez le temps d’observer les vagues et les courants. Si la mer est agitée, il est préférable de ne pas s’y baigner.

: Prenez le temps d’observer les vagues et les courants. Si la mer est agitée, il est préférable de ne pas s’y baigner. Ne vous baignez pas seul : La baignade en groupe permet une assistance rapide en cas de besoin.

: La baignade en groupe permet une assistance rapide en cas de besoin. Suivez les directives du personnel de la Protection civile : Les sauveteurs présents sur les plages sont là pour votre sécurité. Leurs instructions doivent être respectées sans exception.

: Les sauveteurs présents sur les plages sont là pour votre sécurité. Leurs instructions doivent être respectées sans exception. Ne prenez pas de risques en mer en cas de perturbations : Les eaux agitées peuvent créer des courants de retour (courants de rip) et d’autres dangers.

Les eaux agitées peuvent créer des courants de retour (courants de rip) et d’autres dangers. Surveillez attentivement les enfants : Même près du rivage, un accident est vite arrivé. Une surveillance constante est impérative.

La Protection civile a enfin rappelé son numéro d’urgence 198, tout en réaffirmant son engagement à protéger les citoyens, qu’elle invite à la prudence « pour que l’été rime avec plaisir et sécurité».

Y. N.