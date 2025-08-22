Éclipse totale de lune | La CST organise une soirée d’observation exceptionnelle

Le dimanche 7 septembre 2025, le ciel nous offrira un spectacle rare : une éclipse totale de lune. La totalité est visible depuis une grande partie du globe, notamment l’Europe, la majeure partie de l’Asie, une portion de l’Afrique de l’Ouest et l’ouest de l’Australie.

Ce phénomène débutera à 16h28 HL (heure locale) avec l’entrée de la Lune dans la pénombre terrestre. Le moment fort surviendra à 19h11 HL : notre satellite naturel sera alors entièrement immergé dans l’ombre de la Terre, se parant d’une somptueuse teinte rouge cuivré. L’éclipse s’achèvera à 21h55 HL, lorsque la Lune quittera définitivement la pénombre.

À cette occasion, la Cité des sciences à Tunis (CST) invite à une soirée d’observation exceptionnelle sur son site avec notamment une conférence grand public intitulée « Éclipse lunaire totale du 7 septembre 2025 » et une observation aux télescopes des différentes phases de l’éclipse et de la majestueuse Saturne

Communiqué