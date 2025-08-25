Trois morts et six blessés dans un accident à Jendouba

Trois personnes ont perdu la vie, ce lundi 25 août 2025, dans un accident survenu sur la route nationale 17, reliant Jendouba à Fernana.

Six autres personnes ont été blessées dans cette collision impliquant une voiture particulière et un louage (transport interurbain) et ont été prises en charge par la protection civile qui les a ensuite transportées à l’hôpital régional de Jendouba.

Les circonstances de ce drame sont encore méconnues et le Parquet a ordonné l’ouverture d’une enquête.

Y. N.