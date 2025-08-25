Verdict dans l’affaire de l’agression mortelle du chien Rocky à Sousse

La justice a rendu son verdict, ce lundi 25 août 2025, dans l’affaire du chien Rocky, qui a été mortellement agressé par un individu à Sousse.

Jamila Ammar a indiqué via la page de l’association qu’elle préside Rahma pour la protection des animaux, que l’agresseur sa été condamné à trois mois de prison, tout en saluant cette décision de justice.

« Merci à la justice intègre qui, malgré le manque de textes de loi et l’absence de sanctions importantes proportionnelles aux dommages et à la douleur infligés aux animaux, a rendu justice au chien Rocky en prononçant une peine de trois mois et à une amende symbolique d’un dinar qui doit être versée à l’association », a commenté Jamila Ammar.

Et d’ajouter : « C’est un verdict lourd de sens et de valeurs que l’association a accueilli avec un immense soulagement. Néanmoins, l’association fera appel et suivra le coupable jusqu’au dernier stade judiciaire. Un grand merci et tout notre respect à Maître Ilyess Djilani. Des milliers de cœurs ❤️ de la part des amoureux des animaux ».

Y. N.