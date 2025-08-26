Tunisie | Siliana : L’incendie du Mont Frouha à Kesra maîtrisé

L’incendie qui s’est déclaré hier au mont Frouha dans la localité de Bouabdallah relevant de la délégation de Kesra à Siliana a été maîtrisé ce mardi 26 août 2025.

Pour venir à bout des flammes, il a fallu des heures de lutte par les agents de la protection civile en coopération avec les gardes-forestiers à Siliana, car l’incendie s’était propagé jusqu’aux hauteurs de la délégation de Kesra-sud, précise Jamel Ferchichi le commissaire régional au développement agricole.

Dans une déclaration à l’agence Tap, M. Ferchichia ajouté que sept camions pompiers relevant des directions de la protection civile et des forets à Siliana ont été mobilisés et que les opérations de refroidissement se poursuivent ce jour.

