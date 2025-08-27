Canicule en Tunisie | Un pic de chaleur à 46° enregistré ce mercredi

L’Institut national de la météorologie (INM) a annoncé que le pic de chaleur enregistré ce mercredi 27 août 2025 a atteint 46 degrés.
Dans une note diffusée sur sa page Facebook, l’INM a fait le point sur les températures les plus élevées enregistrées en Tunisie ce mercredi, avec un pic de 46° à Tozeur :
- Tozeur : 46 °C
- Kébili : 45 °C
- Jendouba, Béja, Kairouan, Médenine : 44 °C
- Gabès, Bizerte, Séliana, Gafsa : 43 °C
- Sidi Bouzid,
- Le Kef : 42 °C
- Zaghouan : 40 °C
- Tunis : 39 °C
Notons qu’une baisse relative des températures est attendue demain, jeudi.
Y. N.
