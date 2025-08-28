L’excellence à l’honneur | Les lauréats boursiers reçus à l’ambassade de Tunisie en France

Les étudiants boursiers de l’État tunisien, récemment admis dans les grandes écoles françaises pour y poursuivre leurs études supérieures ont en effet été reçus, l’ambassadeur tunisien Dhia Khaled.

La rencontre s’est tenue en présence de M. Mahmoud Zouaoui, Directeur de la Mission Universitaire et Éducative de Tunisie en France, ainsi que de Mme Ines Trojette, Présidente de l’Association des Tunisiens des Grandes Écoles (Atige).

Cette rencontre conviviale a été l’occasion pour M. Khaled de féliciter chaque étudiant pour ses efforts et sa réussite, tout en rappelant l’importance de cette opportunité, les exhortant de ce fait, à s’investir pleinement dans leurs études pour exceller dans leurs domaines.

Au-delà du parcours académique, l’Ambassadeur a souligné l’importance de la participation active à la vie universitaire et associative et a encouragé les étudiants à devenir de véritables ambassadeurs de la Tunisie en France.

