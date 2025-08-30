Kasserine | Une femme arrêtée pour le meurtre présumé de sa voisine

Une femme a été arrêtée pour le meurtre présumé de sa voisine, survenu dans la nuit de jeudi 28 au vendredi 29 août 2025 à Kasserine.

L’enquête a été ouverte pour homicide volontaire et le Parquet du tribunal de première instance de Kasserine a ordonné la mise en détention de la suspecte, précise Omed Omri, porte-parole des tribunaux de Kasserine et premier substitut du procureur de la République, dans une déclaration aux médias.

Notons que la victime est décédée après une altercation avec sa voisine, et que son corps a été transportée à l’hôpital pour l’autopsie ordonnée dans le cadre de l’enquête.