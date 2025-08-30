Tunisie | Cocaïne & ecstasy : Un réseau international démantelé (Vidéo)

Le ministère de l’Intérieur a annoncé, dans la soirée de ce samedi 30 août 2025, le démantèlement d’un réseau international de trafic de drogue, qui transitait par le port de La Goulette (banlieue nord de Tunis).

Cette opération, menée conjointement par l’unité centrale de lutte contre les stupéfiants de la Garde nationale à Ben Arous et la Direction générale des douanes (Direction des enquêtes douanières et le bureau frontalier de La Goulette ) a permis l’arrestation de 14 suspects.

Cette opération a également abouti à la saisie de 370.000 comprimés d’ecstasy et de 12 kg de cocaïne, qui étaient dissimulés dans un véhicule en provenance d’un pays européen. La voiture est arrivée en Tunisie à bord d’un ferry de la Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN) et a été interceptée dans la ville de Mahdia, précise le département de l’Intérieur.

Parallèlement, la police a également saisi 550.000 dinars tunisiens, 13 voitures et une moto, utilisés dans ce trafic, indique encore la même source, en ajoutant que le juge d’instruction du tribunal de première instance de Tunis 1 a émis des mandats de dépôt à l’encontre de tous les suspects arrêtés.

Y. N.