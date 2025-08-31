L’ouverture de la saison de la chasse fixée au 5 octobre

La saison de la chasse 2025-2026 sera officiellement ouverte en Tunisie le 5 octobre prochain, avec des périodes variables selon les espèces, indique un arrêté du ministère de l’Agriculture a annoncé, dans publié au Journal officiel le 29 août. (Ph. Scène de chasse dans une mosaïque romaine. Musée du Bardo, Tunis).

La chasse aux lièvres, perdrix, cailles, pigeons bleus et gangas sera autorisée du 5 octobre au 7 décembre 2025. Celle du sanglier et du chacal doré africain se déroulera du 5 octobre 2025 au 1er février 2026, uniquement dans les gouvernorats du Sud et du Centre.

Le tir à l’affût sera permis du 9 novembre 2025 au 15 mars 2026 dans certaines régions du Nord et du Centre, tandis que la chasse au furet ne sera autorisée que dans les zones forestières durant la même période.

Le ministère précise que la saison pourra être écourtée si nécessaire et rappelle aux chasseurs l’obligation de respecter l’environnement. L’adhésion à une association régionale de chasseurs est fixée à 50 dinars pour les Tunisiens et les résidents nés en Tunisie, et à 100 dinars pour les résidents temporaires.