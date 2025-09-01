Tunisie | La protection civile éteint 121 incendies en 24 heures  

Les unités de la protection civile sont intervenues pour éteindre 121 incendies au cours des dernières 24 heures dans différentes régions de la Tunisie, a indiqué le porte-parole de ce corps ce lundi 1er septembre 2025 sur Facebook.

Le nombre total d’interventions des unités de la protection civile entre le 30 août à 6 heures du matin et le 1er septembre à la même heure ont atteint le chiffre de 529 : 121 pour éteindre des incendies (dont celui d’une fabrique de tabac dans la région de Nianou, délégation de Grombalia, gouvernorat de Nabeul), 246 pour des soins hors accidents de la route, 151 pour le secours des accidentés de la route et 7 pour secourir des baigneurs sur les plages.

I. B.