Ooredoo | Une connexion stable pour chaque foyer

À l’occasion de la rentrée scolaire 2025/2026, Ooredoo lance sa nouvelle campagne «Home Connectivity», un concept innovant qui regroupe ses meilleures offres d’Internet Très Haut Débit à domicile. L’objectif est clair : offrir à chaque foyer une connexion stable, rapide et illimitée, adaptée à tous les usages numériques de la famille, pour que la rentrée soit aussi fluide à la maison qu’à l’école.

Dans un monde où le numérique occupe une place grandissante, la connectivité domestique est devenue une nécessité incontournable. Avec “Home Connectivity”, Ooredoo propose un éventail d’offres variées et accessibles, répondant à toutes les attentes en matière d’Internet fixe, fibre ou 5G.

Parce que la réussite commence par une bonne connexion, Ooredoo continue d’accompagner toutes les générations sur le chemin de l’apprentissage, du partage et de la performance numérique.

Parmi les solutions phares de cette campagne, Fibre Box BTS 2025 offre un répéteur Wi-Fi gratuit pour les débits 50Mbps et plus d’une valeur pouvant atteindre 359 DT, douze mois d’abonnement à Shahid VIP inclus, ainsi qu’une installation gratuite et une connexion pouvant atteindre 1 Gbps. Cette offre est disponible dans les zones fibrées, avec un engagement de 12 ou 24 mois.

Ooredoo propose également une promotion tarifaire : le débit 50 Mbps au prix du 30 Mbps et le débit 100mbps au prix du 50 Mbps.

Pour les foyers situés dans les zones couvertes par la 5G d’Ooredoo, Fixe JDID 5G BTS permet de profiter d’une connexion illimitée, sans ligne fixe, avec un choix de débits allant de 30 à 100 Mbps. Les clients bénéficient également de douze mois d’accès à Shahid VIP et d’un répéteur Wi-Fi offert gratuitement à partir du débit 50mbps.

Pour garantir une expérience optimale dans chaque recoin du foyer, Ooredoo propose aussi Wifi In Home, un service premium qui assure une installation personnalisée et une couverture Wi-Fi idéale dans toutes les pièces.

À travers cette nouvelle campagne, Ooredoo adresse un message simple mais puissant : une maison connectée, pour des rêves sans limites. Car derrière chaque devoir, chaque cours en visioconférence, chaque appel à la famille, il y a un rêve qui prend forme. Plus que jamais, Ooredoo s’engage à accompagner les familles tunisiennes pour une rentrée pleine de promesses, de découvertes… et de connexions qui rapprochent les cœurs.

Communiqué.