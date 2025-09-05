CONSOSOCIETETunisie

Marché de Didon les 6 & 7 septembre au Parc de Sidi Bou Saïd

5 septembre 20255 septembre 2025
La JCI Carthage, en partenariat avec la municipalité de Sidi Bou Saïd, organise la première édition du Marché de Didon qui aura lieu les 6 & 7 septembre au Parc de Sidi Bou Saïd.

« Dans un quartier où l’activité bat son plein chaque soir, venez exposer vos produits et rencontrer un public nombreux, curieux et engagé ! », commentent les organisateurs, en précisant que le Marché de Didon est une foire vivante dédiée aux small business, artisans, créateurs locaux et jeunes entrepreneurs tunisiens

