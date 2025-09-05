Marché de Didon les 6 & 7 septembre au Parc de Sidi Bou Saïd

La JCI Carthage, en partenariat avec la municipalité de Sidi Bou Saïd, organise la première édition du Marché de Didon qui aura lieu les 6 & 7 septembre au Parc de Sidi Bou Saïd.

« Dans un quartier où l’activité bat son plein chaque soir, venez exposer vos produits et rencontrer un public nombreux, curieux et engagé ! », commentent les organisateurs, en précisant que le Marché de Didon est une foire vivante dédiée aux small business, artisans, créateurs locaux et jeunes entrepreneurs tunisiens

Inscrivez-vous via le formulaire