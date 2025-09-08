Algérie vs Guinée en live streaming : Éliminatoires pour la Coupe du monde

Les Fennecs affrontent la Guinée au stade Mohammed V de Casablanca pour un choc crucial des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Leaders du groupe G avec 18 points, les Verts de Vladimir Petković, portés par des stars comme Riyad Mahrez, Ismaël Bennacer, Mohamed Amoura et Aïssa Mandi, peuvent sceller leur qualification pour le Mondial aux États-Unis, Mexique et Canada dès ce soir, à condition d’un faux pas de l’Ouganda face à la Somalie.

Face à un Syli National (10 points) emmené par Serhou Guirassy, ce match revanche après la défaite de 2024 (1-2) s’annonce électrique, avec un peuple algérien uni derrière son équipe pour vibrer et rêver d’un retour triomphal sur la scène mondiale.

Suivez en direct le match Algérie Guinée: