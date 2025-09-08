Aux Baléares | Vague sans précédent de harragas algériens

Depuis le 15 août 2025, plus de 600 harragas, majoritairement originaires d’Algérie, ont atteint les côtes des Baléares à bord d’une trentaine d’embarcations. Selon Alfonso Rodríguez, délégué du gouvernement espagnol dans la région, il s’agit de «l’une des arrivées clandestines les plus intenses jamais enregistrées en si peu de temps».

En seulement trois jours, Majorque et Formentera ont vu accoster, souvent de nuit, des bateaux chargés de migrants fuyant la précarité et le manque de perspectives en Algérie. Cet afflux survient dans un contexte de forte hausse des traversées : les autorités espagnoles font état d’une augmentation de 170 % des arrivées illégales dans les Baléares au premier semestre 2025 par rapport à l’an dernier.

Les structures d’accueil locales, saturées, peinent à gérer la situation. Marga Prohens, présidente du gouvernement des Baléares, a dénoncé «le manque de moyens et d’accompagnement» de la part de Madrid, appelant à une meilleure coopération avec les pays d’origine, en particulier l’Algérie.

Ce drame migratoire illustre l’ancrage d’une route désormais centrale entre les côtes algériennes et les Baléares. Derrière les statistiques se dessine une réalité humaine : de jeunes Algériens, parfois diplômés, parfois avec leurs familles, prêts à risquer leur vie pour une traversée incertaine. La Méditerranée, une fois encore, se confirme comme l’une des frontières les moins étanches et les plus meurtrières du monde.

