La Tunisie à l’honneur : Pr. Mohamed Douagi élu à la présidence de l’organisation PPD

La Tunisie vient d’être honorée par l’élection du Professeur Mohamed Douagi, Pdg de l’Office National de la Famille et de la Population (ONFP), à la présidence du Conseil d’administration de l’organisation intergouvernementale Partners in Population and Development (PPD), pour un mandat de trois ans (2025–2028).

Le Pr. Mohamed Douagi occupait depuis trois ans le poste de Secrétaire général de l’organisation. Il était candidat à la présidence aux côtés de trois autres représentants issus de pays membres.

L’élection de la Tunisie à ce poste prestigieux, lors de la 28ème Assemblée générale élective de l’organisation tenue le samedi 6 septembre 2025, marque une reconnaissance internationale des efforts du pays et du ministère de la santé dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive, de la planification familiale et à l’accès universel aux droits en santé.

Cette distinction vient consacrer l’expertise tunisienne et les réalisations du ministère de la Santé et de l’ONFP, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de coopération régionale et internationale.

À travers ce mandat, la Tunisie réaffirme son engagement actif à renforcer les partenariats internationaux et à soutenir la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable (ODD), en particulier ceux liés à la santé, à l’égalité des sexes et au bien-être des populations.

Il est à rappeler que l’organisation PPD, créée en 1994, regroupe 27 pays membres et constitue une plateforme de coopération Sud-Sud dans les domaines de la population, de la santé reproductive et du développement durable. Elle œuvre à la promotion de l’échange de bonnes pratiques, au partage d’expériences et au renforcement des capacités entre pays en développement.

Communiqué