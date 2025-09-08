Maroc vs Zambie en live streaming : Éliminatoires pour la Coupe du monde

Les Lions de l’Atlas, déjà qualifiés pour la Coupe du Monde 2026 après leur victoire éclatante 5-0 face au Niger, défient la Zambie au stade Levy Mwanawasa de Ndola dans un match des qualifications africaines au Mondial à 14h heure Rabat.

Leaders invaincus du groupe E avec 18 points, les hommes de Walid Regragui visent une nouvelle victoire pour affirmer leur domination et préparer sereinement la CAN 2025 à domicile, en comptant sur des talents en pleine forme comme Sofyan Amrabat, Bilal El Khannouss, Ayoub El Kaabi, Noussair Mazraoui et Abde Ezzalzouli, face à une équipe zambienne accrocheuse emmenée par Patson Daka. Ce duel, riche en enjeux de prestige, promet du spectacle pour tous les supporters marocains rêvant d’un parcours historique aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Suivez en direct le match Maroc Zambie: