La Tunisie interdit certains produits de lissage des cheveux

La fabrication, l’importation, le stockage, la commercialisation l’exposition à la vente; la vente et la distribution de produits de lissage capillaire contenant de l’acide glyoxylique sont désormais interdits en Tunisie.

Dans un avis conjoint publié mardi 9 septembre 2025 dans le Journal officiel de la république tunisienne (Jort), les ministères du Commerce et du Développement des exportations, de la Santé, de l’Intérieur et des Finances, annoncent cette interdiction

Les produits de lissage capillaire contenant de l’acide glyoxylique seront saisis et détruits aux frais du fournisseur, conformément aux dispositions de la loi n°117 de l’année 1992 du 7 décembre 1992 relative à la protection du consommateur.

Les produits non conformes aux dispositions du présent avis seront retirés de tous les circuits de distribution, les frais de retrait étant à la charge des fabricants, importateurs et distributeurs. Ces derniers sont tenus de respecter les dispositions dudit avis et tout contrevenant sera poursuivi et sanctionné conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

I. B.